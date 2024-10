L'inverno è sempre più vicino e le temperature si stanno abbassando: quando si accendono i riscaldamenti in città?

Nel 2024 le date di accensione dei termosifoni variano dal 15 ottobre al 1° dicembre in base alle zone di riferimento, ma quando si accendono i riscaldamenti a Milano? La data e gli orari.

Accendere i riscaldamenti a Milano

A Milano, che si trova nella fascia nazionale E, i termosifoni potranno essere attivati dal 15 ottobre, per 14 ore al giorno, con spegnimento programmato per il 15 aprile.

Nella fascia nazionale E rientrano le province di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza.

Normative locali

Ogni comune in Italia ha la facoltà di stabilire norme specifiche riguardanti l’accensione e lo spegnimento dei riscaldamenti, che possono anticipare o posticipare le date ufficiali.

Attenzione alle multe per i riscaldamenti

Chi non rispetterà la data prevista è a rischio di sanzioni, come previsto da direttiva europea. Le multe vanno da un minimo di 500 euro a un massimo di 3mila euro. Inoltre, sono possibili sanzioni secondo il regolamento condominiale, 200 euro a violazione che salgono a 800 euro in caso di recidiva.