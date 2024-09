Corso Buenos Aires, al via i lavori per il restyling: i lavori

Partono i lavori per il rinnovamento di via Buenos Aires: l'andamento dei lavori

A partire dal 10 settembre, per circa 20 mesi, verranno effettuati interventi su via Buenos Aires: marciapiedi più ampi, aiuole e una vera pista ciclabile.

Il cantiere per migliorare via Buenos Aires è pronto a iniziare. Martedì 10 settembre partiranno i lavori che si prevede dureranno circa 20 mesi. Il progetto prevede diverse modifiche per rendere la strada più vivibile per i pedoni e i ciclisti. In particolare, verranno allargati i marciapiedi, inserito nuovo spazio verde e realizzata una pista ciclabile protetta da piazza Oberdan fino alle vie Scarlatti e Ponchielli.

I fondi per questi lavori provengono da Pnrr e rappresentano il naturale seguito di quelli già iniziati dai privati, scomputando gli oneri di urbanizzazione, tra via Scarlatti e via Pergolesi.

Più spazio verde e marciapiedi più ampi

L’idea del progetto, già presentato in precedenza, prevede marciapiedi più larghi utilizzando le aree precedentemente destinate alla sosta e liberate dagli ostacoli come i paletti per scoraggiare il parcheggio irregolare. Inoltre, sarà possibile tracciare una pista ciclabile rettilinea separando in maniera chiara i percorsi pedonali da quelli ciclabili. Per questi interventi verranno utilizzate lastre di beola grigia che si integrano con la pavimentazione esistente. La pista ciclabile sarà a senso unico per entrambe le direzioni. Avrà una larghezza variabile tra 1,70 e 2,50 metri, a seconda delle restrizioni, e sarà separata dalla carreggiata con un cordolo in pietra di 50 centimetri che sostituirà l’attuale cordolo di plastica. La pista ciclabile verrà realizzata con un conglomerato bituminoso rosso.

Infine, saranno sistemate le aiuole con alberi e arbusti che avranno un sistema di irrigazione, e saranno posizionati segnali tattili per non vedenti in corrispondenza dei nuovi attraversamenti pedonali. La pista ciclabile è apprezzata dai cittadini “Questa opera ci permetterà di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada, in particolare a pedoni e ciclisti. Ampliare gli spazi dedicati a loro, eliminare le barriere architettoniche e introdurre nuova vegetazione è fondamentale”, spiega Arianna Censi, assessora alla mobilità. “Vogliamo rendere questa importante arteria viaria della città più accessibile e piacevole da fruire, come dimostrano anche i dati raccolti da Amat sulla pista ciclabile: abbiamo superato gli 8mila utenti in un giorno e ora renderemo tutto ancora più gradevole e sicuro”. Svolgimento dei lavori Secondo quanto annunciato in precedenza dal Palazzo Marino, i lavori verranno suddivisi in fasi e brevi tratti per ridurre l’impatto sugli utenti stradali. Si procederà prima sul lato dei numeri pari degli edifici e successivamente su quelli dispari. Durante il periodo interessato dal cantiere sarà necessario che i ciclisti utilizzino la carreggiata normale.