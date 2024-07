I limiti di velocità devono essere rispettati anche sulla pista ciclabile: in arrivo multe salate con l'autovelox

Gli agenti della polizia locale hanno preso di mira la pista ciclabile del Naviglio di Bereguardo a Motta Visconti: l’autovelox, posizionato in periferia di Milano, colleziona multe incontestabili.

L’autovelox per i ciclisti

I limiti di velocità devono essere rispettati anche da chi siede in sella alla bicicletta, nell’hinterland sud-ovest di Milano. È arrivato il primo autovelox sulla cosiddetta ‘ciclopedonale’, nata per i ciclisti e per i pedoni. A tal proposito, è stato deciso di inserire un autovelox per rispettare i 10 km orari.

Un limite che nella giornata di domenica 28 luglio non sembra essere stato rispettato: gli agenti, con l’utilizzo del telelaser, hanno sanzionato un ciclista che procedeva a 32 chilometri orari. Una multa incontestabile poiché è stata accertata dal telelaser.

Le multe per i ciclisti con l’autovelox

La violazione del limite di 10 km orari porterà all’emissione di una multa vera e propria: per il ciclista è arrivata una sanzione pecuniaria che varia da 168 a 674 euro, come prevede il codice della strada, dato che il limite è stato oltrepassato di 10 Km/h ma non oltre i 40Km/h.

Non verrà decurtato nessun punto della patente poiché per salire in sella a una bicicletta non è previsto l’obbligo della licenza di guida.

Le parole del sindaco di Motta Visconti sull’autovelox sulla pista ciclabile

Il sindaco, Primo Paolo De Giuli, ha commentato a MilanoToday la decisione facendo chiarezza in merito all’autovelox:

“Capisco che queste persone si vogliono allenare, ma ci sono dei pezzi di strada dove possono andare forte, non qui. L’alzaia è frequentata da pedoni, famiglie con bambini e anziani e potrebbero verificarsi incidenti”.

Inoltre, il primo cittadino ha invitato tutti i ciclisti a prestare molta attenzione perché i controlli potrebbero avvenire a giorni alterni.