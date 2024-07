L'amministratore delegato di Atm, Arrigo Giana, propone di aumentare le tariffe dei biglietti solo per i non residenti

L’amministratore delegato di Atm Arrigo Giana avanza la proposta di aumentare le tariffe dei biglietti Atm solo per i turisti. Aggiunge però che si tratta di una decisione politica, che non spetta dunque ad Atm prendere.

La proposta delle tariffe più alte per i turisti

Giana ha avanzato la proposta lunedì durante una commissione comunale sulle partecipate del Comune di Milano, dedicata appunto ad Atm.

Secondo Giana tariffe più alte per i turisti avrebbero senso dal momento che “i residenti pagano già le tasse locali che contribuiscono al mantenimento del servizio”. Aggiunge che l’idea che chi non paga le tasse locali “debba contribuire maggiormente” ha già trovato una sua applicazione in altri servizi e quindi potrebbe accadere anche con i biglietti Atm.

Una decisione politica

Giana però mette subito le mani avanti dicendo che comunque non spetta ad Atm decidere in questo momento perché si tratta innanzitutto di una proposta che deve vagliare ed eventualmente approvare la politica. Sono infatti la giunta e il consiglio comunale a stabilire le regole tariffarie per tram, bus e metro di Milano.