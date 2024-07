Stando a una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse attraversando i binari in un punto non consentito

Un uomo di 42 anni è stato investito da un tram della linea 4 in piazzale Maciachini. Sembra che stesse attraversando le rotaie in un punto non consentito.

L’incidente con il tram

L’incidente è avvenuto questa mattina, 23 luglio, qualche minuto prima delle 7, in piazzale Carlo Maciachini. Stando a una prima ricostruzione un uomo, straniero di 42 anni, ha attraversato le rotaie del tram in un punto non consentito, lontano dalle strisce pedonali, ed è stato colpito dal mezzo in arrivo. Il conducente infatti non ha potuto fare nulla per evitarlo.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti tre equipaggi su automedica e ambulanze in codice rosso, poi declassato a giallo. Il 42enne era cosciente nel momento in cui sono arrivati i soccorsi ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda. Anche il conducente del tram, un uomo di 52 anni, è stato portato in ospedale a causa del forte shock.

Per tutta la durata dei soccorsi e dei rilievi effettuati dalla polizia locale il traffico nella zona è stato fortemente rallentato.