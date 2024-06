Un grave incidente stradale si è verificato nel centro di Milano: scontro tra taxi e tram

Nelle ultime ore di oggi, mercoledì 19 giugno, un tram della linea 15 è deragliato dopo un incidente stradale con un taxi, in via Mazzini: molti disagi alla viabilità e traffico in tilt in centro.

La dinamica dell’incidente

L’impatto ha causato il deragliamento del tram, il 15 che collega Rozzano al duomo. Il mezzo è deragliato poco prima del capolinea in via Cappellari, si è sganciato dalle rotaie e ha urtato un taxi che gli viaggiava accanto.

Stando alle prime informazioni, a fare uscire dalle rotaie il tram sarebbe stata la presenza di alcuni oggetti sui binari, o una lastra del pavé sconnessa che potrebbe avere causato un impedimento alla normale circolazione.

Fortunatamente, non sono state registrate gravi conseguenze per i passeggeri, compreso il tassista, e per i pedoni presenti nella zona al momento dell’incidente.

L’intervento delle forze dell’ordine

Dopo l’impatto e nelle ore successive sono intervenuti i tecnici dell’azienda dei trasporti milanesi, Atm, per lavorare e riportare il tram sui binari.

Contemporaneamente, invece, gli agenti della polizia locale hanno gestito la viabilità, caratterizzata da notevoli rallentamenti e blocchi del traffico in tutta l’area di via Mazzini, luogo in cui è avvenuto l’impatto. Inoltre, sono stati effettuati i primi rilievi per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.