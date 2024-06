Come dissuasori sono stati utilizzati i tronchi degli alberi caduti durante la tempesta del 25 luglio

Il Comune ha installato dei dissuasori di sosta per impedire alle auto di parcheggiare abusivamente nel parterre alberato di via Aselli.

L’arrivo dei dissuasori di sosta

Dopo l’intervento (e la multa!) dei volontari per riqualificare via Aselli, Palazzo Marino interviene installando dei dissuasori. Nello specifico, si tratta dei tronchi degli alberi caduti durante la tempesta del 25 luglio a cui sono stati applicati dei tondini di ferro per evitare che possano essere spostati. In tal modo le auto non riusciranno più a parcheggiare in sosta selvaggia come facevano prima.

La multa dei volontari

Un gruppo di volontari era stato sanzionato, un paio di settimane fa, dopo aver riqualificato l’area, “per deposito temporaneo di pacciamatura su marciapiede e area verde pubblico, finalizzato all’opera di rinaturalizzazione dell’area in questione e per occupazione suolo abusiva”.

Dall’associazione “Sai che puoi?” fanno sapere che è terminata la raccolta fondi per pagare la multa: sono stati raccolti 4.658 euro, donati da 315 persone.