La nuova residenza dell'Università Statale a Milano: 208 posti letto, spazi comuni moderni e sostenibili. Il progetto sarà completato entro il 2026

A Milano, l’Università Statale ha avviato i lavori per una nuova residenza studentesca in via Attendolo Sforza, zona Ripamonti, con il progetto affidato a Progetto CMR. Il piano prevede la riqualificazione dell’edificio esistente al civico 8, con un’area complessiva di circa 8.500 metri quadrati.

Università Statale: iniziano i lavori per la nuova residenza studentesca

La struttura sarà suddivisa in due volumi e offrirà 208 posti letto distribuiti tra camere singole e doppie, situate dal primo al quinto piano. Ogni piano ospiterà cucine, mentre il piano terra sarà dedicato a spazi comuni come aule studio, emeroteche, sale di musica, una caffetteria e uffici.

Le pareti interne saranno sostituite con vetrate, e le facciate continue copriranno gran parte del perimetro dell’edificio. Il progetto prevede anche un forte focus sull’ecosostenibilità, con spazi verdi collegati al parco esistente e l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Università Statale, al via i lavori per la nuova residenza degli studenti

La costruzione è finanziata in parte da un cofinanziamento ministeriale di oltre 13 milioni di euro.

La rettrice Marina Brambilla ha dichiarato che l’obiettivo è ottimizzare i servizi per gli studenti non residenti, includendo servizi culturali, didattici e ricreativi. La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio del 2026.