Fermate metro M4: Milano festeggia l'apertura della linea M4 con 13 nuove fermate. Dal 12 ottobre, da Linate a San Cristoforo spostamenti più rapidi.

La linea M4 di Milano, soprannominata “blu”, si prepara per l’apertura completa il 12 ottobre. Con 21 stazioni e 15 km di percorso, collegherà l’aeroporto di Linate a San Cristoforo, aggiungendo 13 nuove fermate alle 8 già operative.

Apertura M4 Milano: il 12 ottobre inaugurate 21 fermate della nuova metro

L’inaugurazione sarà celebrata con una giornata di festa cittadina, caratterizzata da eventi, musica e spettacoli lungo tutto il tracciato. Nei quartieri adiacenti alle nuove fermate, il Municipio 6 organizzerà attività sportive, giochi cooperativi e laboratori creativi. Nel pomeriggio, oltre 40 esibizioni musicali dal vivo animeranno i mezzanini delle stazioni.

L’assessore alla Mobilità Arianna Censi sottolinea l’importanza di questa apertura per una mobilità più moderna e sostenibile, mentre l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi evidenzia il ruolo della cultura in questa celebrazione.

Metro M4, l’apertura è vicina: il 12 ottobre inaugurate 21 fermate

La serata culminerà con 17 spettacoli gratuiti in 14 teatri, cinema e spazi culturali vicini alla nuova tratta. Gli eventi spazieranno dal teatro d’autore al cinema, dalla musica classica al jazz, offrendo un’ampia varietà di intrattenimento. I cittadini potranno prenotare gli spettacoli attraverso il sito del Comune di Milano.

Questa inaugurazione non solo segna un importante passo avanti per la mobilità milanese, ma rappresenta anche un’opportunità per promuovere la cultura e rafforzare il legame tra i quartieri, rendendo l’arte e lo spettacolo più accessibili a tutti.