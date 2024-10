Lo sciopero ATM del 5 ottobre 2024 è stato revocato. Le motivazioni dietro alla decisione e le altre agitazioni previste nel mese di ottobre.

Il mese di ottobre si preannuncia particolarmente intenso per il settore del trasporto pubblico locale e ferroviario.

Sciopero ATM del 5 ottobre 2024 cancellato: ecco il calendario di tutte le proteste

Inizialmente, lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico Atm, programmato per domani, sabato 5 ottobre, è stato annullato dal sindacato Orsa Tpl. Questa decisione è stata presa in seguito alla disposizione del prefetto di Milano, che ha precettato i lavoratori per la fascia serale dell’agitazione, al fine di garantire lo svolgimento regolare della partita Inter-Torino e di una manifestazione a sostegno della causa pro-Palestina. Sebbene questa agitazione sia stata revocata, è probabile che venga riprogrammata in futuro.

Il 9 ottobre, i ferrovieri delle sigle Cobas Lavoro Privato e Cub Trasporti daranno vita a una protesta, coinvolgendo il personale della RFI, responsabile della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. Questa agitazione potrebbe influenzare la circolazione dei treni sia nazionali che regionali.

Revocato lo sciopero Atm 5 ottobre 2024: tutte le agitazioni in calendario a ottobre

Ulteriori disagi sono attesi il 12 e 13 ottobre, con uno sciopero indetto da SGB e Cub Trasporti, riguardante il personale delle aziende ferroviarie. L’agitazione si protrarrà dalle 21 del 12 ottobre fino alle 20:59 del giorno successivo, e non si escludono ripercussioni sulla programmazione di Trenord, poiché si svolgerà in un giorno festivo.

Infine, il 18 ottobre si svolgerà un doppio sciopero, proclamato da Al Cobas e Si Cobas, che riguarderà sia il trasporto pubblico locale che i settori pubblici e privati, con ulteriori ripercussioni per i mezzi di trasporto e i convogli regionali.