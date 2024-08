Nelle ultime ore Milano è stata colpita da temporali e grandinate, ma il caldo intenso sta per tornare: le previsioni

L’anticiclone è in rimonta su Mediterraneo ed Europa, dunque, dopo le ultime ore di pioggia, grandine e forte vento torna il caldo intenso a Milano. Aumento delle temperature soprattutto nel weekend: a rivelarlo le ultime previsioni.

Le ultime previsioni meteo: torna il caldo

Termometro in salita nel weekend dove si toccheranno i 40°C in molte città, specie nel Centro-Sud. Dalle prossime ore l’Italia sarà caratterizzata da altri rovesci di calore, più diffusi nel pomeriggio sul settore di Nord-Est e lungo l’Appennino.

Il picco di caldo è atteso nelle giornate di sabato e domenica, ma nessun cambiamento anche per lunedì 12 agosto, a Milano si registreranno temperature sui 35°. Soltanto mercoledì 14 inizierà un lieve calo del caldo intenso con il ritorno della pioggia.

Le previsioni meteo oggi e domani

Il maltempo ormai sembra essere superato: nella giornata di oggi e domani le temperature minime e massime saranno leggermente più alte rispetto a ieri, tra i 25 e i 33°. Tuttavia, in aumento è il livello di umidità, che causerà momenti di forte afa, per la quale è in previsione un’allerta meteo.

Le previsioni del weekend

Le temperature nel fine settimana saliranno ancora rispetto ai giorni precedenti, con una massima fino a 35° e una minima che si ferma a 26°. Nonostante il gran caldo però saranno previsti venti moderati, provenienti da Est-Sudest, al mattino e deboli al pomeriggio.