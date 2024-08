L'allerta meteo gialla a Milano comincerà nella giornata di oggi, 1 agosto, alle ore 17

Scatta l’allerta meteo a Milano: nella giornata di oggi è previsto un forte temporale con grandine.

L’allerta meteo per temporali forti

Nella città di Milano il tempo volgerà al peggio nella giornata di oggi, giovedì 1 agosto. Infatti, la protezione civile della regione Lombardia ha emanato dalle ore 17 alle ore 20 un’allerta meteo di codice giallo per temporali forti.

Come sempre in questi casi, il Centro Operativo Comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni meteo

Informano dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali: “Dal primo pomeriggio di oggi 01/08 sulla Lombardia è previsto lo sviluppo di rovesci o temporali sulla fascia alpina, in successiva estensione alle Prealpi Centro-Orientali; in serata possibile interessamento della pianura.”

Anche nella notte potrebbero verificarsi dei temporali e nella giornata giornata di domani, 2 agosto, potrebbero esserci dei “residui di rovesci”.