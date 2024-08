"Porterò la questione del glucagone spray in Giunta regionale nella prima seduta di settembre" afferma l'assessore al welfare Bertolaso

Regione Lombardia, tramite l’assessore al welfare Guido Bertolaso, avanza la proposta di offrire il glucagone gratis ai malati di diabete di tipo 1.

Glucagone gratuito

Afferma Guido Bertolaso: “Porterò la questione del glucagone spray in Giunta regionale nella prima seduta di settembre: l’impegno è di garantire la disponibilità di questo farmaco salvavita, in attesa dell’esito della negoziazione che sta portando avanti AIFA con l’azienda farmaceutica produttrice.”

Cos’è il glucagone?

Il farmaco a base di glucagone in formato spray viene utilizzato dai pazienti con il diabete di tipo 1 in crisi ipoglicemica severa ed è utilizzato principalmente dai soggetti più a rischio e dai bambini.

Il farmaco, approvato da Aifa nel 2021, rientrava tra quelli in Classe A, quindi rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ma, da ottobre 2023 è stato inserito in Classe C, quindi a carico del paziente.

Secondo Bertolaso è fondamentale che tutti i pazienti invece possano invece accedervi gratuitamente, essendo che la sua somministrazione tempestiva può salvare la vita a chi si trova in condizioni di grave ipoglicemia.