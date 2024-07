Le ultime previsioni meteo rivelano cambiamenti nelle prossime ore a Milano: in arrivo temporali

Secondo le ultime previsioni meteo nelle prossime ore, con lo scattare del mese di agosto, a Milano arriverà una nuova perturbazione che vedrà attenuarsi il caldo e arrivare temporali. Ecco cosa succederà.

Previsioni meteo: temporali in arrivo su Milano

È in arrivo la pioggia in Italia nelle regioni settentrionali e in seguito anche in quelle centrali. Nessun cambiamento previsto, invece, al Sud dove le temperature rimarranno sopra la media.

I primi temporali previsti su Milano potrebbero arrivare nella serata di mercoledì 31 luglio, nonostante la giornata trascorsa con sole ed alte temperature.

I primi giorni di agosto su Milano

A seguire, il primo giorno del mese di agosto sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso e con la presenza di temporali. Nel tardo pomeriggio del 2 agosto, invece, oltre ai temporali, sui settori alpini e sulle pianure, ci sarà l’arrivo di venti forti.

Il vento, proveniente da Ovest/Sud-Ovest, avrà una velocità media di 5 km/h e raffiche fino a 42 km/h.

Le previsioni meteo nel primo weekend di agosto

Il vento caratterizzerà anche il weekend di sabato 3 e domenica 4 agosto: la probabilità di precipitazioni sarà ridotta nella giornata di sabato, mentre domenica potrebbe aumentare al 40%.

Milano, dunque, sarà interessata da cambiamenti significativi anche per quanto riguarda le temperature che saranno tra i 24-32°C. Il vento soffierà moderatamente provenendo da est-nord-est, mentre l’umidità si manterrà tra il 55% e il 77%.