Nubifragio a Milano e in Lombardia dopo l'allerta meteo, per possibili temporali, prevista per oggi

Si registrano i primi danni dopo l’allerta meteo della Protezione Civile emanata per la giornata di oggi, venerdì 12 luglio. Forti piogge e temporali nei giorni scorsi al Nord, ma il maltempo non si arresta: in queste prime ore di oggi si è abbattuto nuovamente su Milano un forte nubifragio.

Nubifragio su Milano

Il violento temporale si è abbattuto in città poco dopo le 10: la pioggia, mista al vento, ha invaso in breve tempo le strade creando molti disagi nella popolazione.

Nonostante la grande paura, al momento non sarebbero state registrate particolari criticità, ma i Vigili del Fuoco sono già a lavoro per monitorare la situazione.

C’è massima allerta per per il Seveso e il Lambro: il Centro Operativo Comunale sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Maltempo al Nord: cosa è successo

A causa del maltempo e dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia un’auto si è ribaltata lungo la superstrada per Malpensa, all’altezza del Terminal 2 in direzione dell’autostrada A4 Milano-Torino. Nell’incidente è rimasto ferito in modo non grave un 48enne. L’Anas ha comunicato l’istituzione di viabilità alternativa deviata sullo svincolo del Terminal 2 con rientro sulla Statale 336.

All’alba di oggi una vera e propria tempesta si è abbattuta prima sulla provincia di Varese e poi su quella di Como, dove per la quantità di acqua che è caduta è esondato il lago. Nella sola provincia di Varese, infatti, i Vigili del Fuoco hanno già effettuato oltre 40 interventi e altri 60 sono in attesa.

I consigli per la popolazione

La Protezione Civile ha invitato tutti i cittadini ad evitare luoghi a livello stradale e a mettere in sicurezza i locali e le auto che potrebbero essere colpite da grandine, oggetti volanti o alberi.

In queste prime ore della giornata, dove diverse città sono colpite da forti temporali con scariche elettriche, è sconsigliato sostare in prossimità di corsi d’acqua o in zone facilmente allagabili come ponti e sottopassi.