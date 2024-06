A Milano scatta l'allerta meteo gialla dalle 14 di domani, 29 giugno, fino alle 6 di domenica mattina

Il maltempo non dà tregua al Nord Italia. A Milano è scattata l’allerta meteo gialla per la giornata di domani: sono previsti infatti temporali con (in alcune zone) grandine.

Allerta meteo gialla a Milano

La protezione civile della regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 29 giugno, a partire dalle ore 14:00 per “temporali forti”.

L’allerta cesserà alle 6 del mattino di domenica.

L’allerta gialla si trova al punto due su una scala di quattro punti, un rischio dunque medio.

Nessun rischio e preoccupazione dovrebbero causare invece i fiumi Seveso e Lambro che, benché ingrossati dalle numerose precipitazioni degli ultimi mesi, sarebbero sotto controllo.

Previsti forti temporali anche nel resto della Lombardia

Un nota diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione informa che nella giornata di domani altri settori occidentali della Lombardia, oltre a Milano, saranno interessati da precipitazioni di intensità moderata.

Si legge infatti: “Sui settori di Nord-Ovest i fenomeni temporaleschi risultano al momento più probabili, diffusi e di maggiore intensità; è presente il rischio di grandine, raffiche forti di vento e precipitazioni arealmente tra deboli e moderate o puntualmente forti.”