L'allerta meteo arancione durerà dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di domani

Dalle 14 di oggi, venerdì 21 giugno, fino alla mezzanotte di domani, sabato 22 giugno, scatta a Milano l’allerta meteo arancione. Sono previsti infatti forti piogge e temporali.

Allerta in tutta la Lombardia

Il maltempo colpirà tutta la Lombardia durante il weekend. Scrivono dalla Protezione civile della regione che tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi (dalle 17 alle 22 circa) “si concentra il livello di pericolo temporali più elevato e più esteso, in particolare riguardo alla possibilità di grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento”.

L’allerta meteo arancione

A Milano è prevista allerta meteo arancione per temporali, forte vento e grandine. Allerta invece gialla nel capoluogo lombardo per quello che riguarda il rischio idrogeologico, dalle ore 14 di oggi fino alle 6 di domani mattina.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.