L'allerta meteo gialla diramata da Regione Lombardia durerà dalle ore 12 fino a mezzanotte

La Lombardia ha diramato l’ennesima allerta meteo estiva a Milano: sono previsti infatti forti temporali.

L’allerta meteo a Milano

Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali dalle ore 12 di mercoledì 7 agosto fino alla mezzanotte. Fanno sapere, infatti, che “per la giornata di mercoledì sono attese sulla Regione condizioni di instabilità, a tratti marcata e diffusa.”

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le raccomandazioni del Comune

Il Comune di Milano invita i cittadini, durante queste ore di allerta meteo, a non sostare nei sottopassaggi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro e nelle vicinanze di alberi.

Ricorda, inoltre, che per restare sempre informati sul meteo è possibile collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile scaricando la App.