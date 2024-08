La protezione civile dirama un'allerta meteo gialla per forti temporali

Nuova allerta meteo a Milano nella giornata di oggi, martedì 6 agosto: previsto un forte temporale.

Allerta meteo di livello giallo

La protezione civile della regione Lombardia ha diramato per la giornata di oggi 6 agosto, dalle 12 a mezzanotte, un allerta meteo di livello giallo. Sono previsti infatti forti temporali.

Come sempre, il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni meteo a Milano

Dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione informano: “Previsto nel corso della seconda parte della giornata di oggi 06/08 un aumento dell’instabilità soprattutto su Alpi e Prealpi, secondariamente anche sui settori di pianura e dell’Appennino. Nel dettaglio, probabili rovesci e temporali isolati già dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in possibile estensione dalla sera anche ai settori di alta pianura centro-occidentali; non è escluso il marginale interessamento dei settori di bassa pianura occidentali e dell’Appennino”.