In previsione del caldo intenso, in arrivo in città, è stato attivato il 'codice calore' nei pronto soccorso

Il caldo intenso con forte afa è in arrivo su Milano e la Regione Lombardia cerca le soluzioni in anticipo per evitare gravi danni sulla popolazione: l’assessore Guido Bertolaso approva il “codice calore” nei pronto soccorso.

Codice calore nei pronto soccorso: ecco cosa succede

L’ondata di caldo africano preoccupa i cittadini milanesi e l’assessore Bertolaso, come riportato da MilanoToday, ha affermato:

“Anche quest’anno il gran caldo estivo sta procurando disagi ad anziani, fragili e lavoratori, per cui è bene ricordare i provvedimenti assunti da Regione Lombardia per contrastare le patologie da stress da calore“.

A tal proposito, ha aggiunto che già dallo scorso mese di luglio, i pronto soccorso hanno attivato un apposito ‘codice calore’ che garantisce l’accesso con attribuzione non inferiore al codice verde. Questo permetterà di gestire in maniera più efficiente e tempestiva i casi legati agli effetti del caldo.

I sintomi del colpo di calore

Temperature eccessivamente elevate possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti.

Bisogna fare attenzione ai primi sintomi, che spesso si manifestano con un improvviso malessere generale, cui seguono mal di testa, nausea, vomito e sensazione di vertigine, fino ad arrivare a stati d’ansia e stati confusionali

I consigli degli esperti alla popolazione

Guido Bertolaso ha lanciato un messaggio direttamente ai cittadini: devono proteggersi e non sottovalutare nulla in giornate estremamente calde.