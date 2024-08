Il crollo del balcone è avvenuto nella notte in via Sottocorno: tanta paura, ma non sono stati registrati feriti

Un evento che poteva finire in tragedia ha avuto, fortunatamente, un epilogo differente. Il crollo del balcone del condominio al civico 4 in via Pasquale Sottocorno è avvenuto questa notte, tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto.

La dinamica del crollo nel condominio di via Sottocorno

Secondo le prime indagini effettuate in queste prime ore dopo il crollo, una parte del balcone al secondo piano dell’edificio al civico 4 si sarebbe staccata travolgendo il balcone al piano inferiore.

Le cause dell’evento non sono ancora chiare, ciò che è certo è che i calcinacci sono caduti su alcune auto parcheggiate in strada distruggendole.

Nessun ferito nel crollo

Fortunatamente, vista l’ora dell’evento, in quel momento non c’erano persone in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli addetti alla rimozione di materiale ingombrante per liberare il passaggio.

Strade chiuse al traffico dopo il crollo

Gli agenti della polizia locale hanno disposto la temporanea chiusura della strada a senso unico e il divieto al passaggio dei pedoni tra i civici 2 e 6 di via Sottocorno.

L’amministratore del palazzo, invece, provvederà nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza dell’edificio.