Le indagini dei Carabinieri portano all'arresto di tre presunti rapinatori a Sesto San Giovanni.

Le indagini che hanno portato agli arresti

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno avuto inizio dopo due rapine aggravate avvenute nel febbraio e aprile 2024, ai danni dello stesso ufficio postale a Cusano Milanino. La Tenenza di Paderno Dugnano e la Stazione di Cusano Milanino hanno lavorato sotto la direzione della Procura di Monza per raccogliere prove e testimonianze che hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili. I tre arrestati, ora in carcere a Monza, sono accusati di aver messo in atto un piano ben congegnato per rapinare l’ufficio postale, approfittando della confusione e della vulnerabilità dei dipendenti e dei clienti presenti.

Il primo colpo: un’azione audace

Il primo episodio risale al , quando due degli indagati, travisati con mascherine chirurgiche e guanti, sono entrati nell’ufficio postale durante l’orario di apertura. Con minacce dirette ai presenti, hanno costretto il direttore a aprire il caveau, riuscendo a portare via circa 9.000 euro. Questo colpo ha messo in evidenza la determinazione e la spavalderia dei rapinatori, che non hanno esitato a mettere in pericolo la sicurezza delle persone per raggiungere il loro obiettivo.

Il secondo tentativo: un fallimento grazie alla prontezza dei dipendenti

Il secondo tentativo di rapina, avvenuto il , ha visto i tre presunti autori tentare di replicare il successo del primo colpo. Tuttavia, grazie alla prontezza dei dipendenti, che hanno riconosciuto i rapinatori e attivato le misure di sicurezza, il piano è fallito. I dipendenti hanno disattivato la porta automatica di ingresso, impedendo l’accesso ai malviventi. Questo episodio dimostra l’importanza della formazione e della vigilanza all’interno degli uffici postali, che possono fare la differenza in situazioni di emergenza.

Le conseguenze legali e la presunzione di innocenza

Dopo l’esecuzione della misura cautelare, i tre arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Monza. È fondamentale sottolineare che, secondo il principio della presunzione di innocenza, gli indagati devono essere considerati non colpevoli fino a una eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Le indagini continuano, e ulteriori sviluppi potrebbero emergere nei prossimi giorni, mentre la comunità attende con interesse l’esito di questo caso che ha scosso la tranquillità di Sesto San Giovanni e Cusano Milanino.