Un incendio è divampato in un palazzo al civico 40 di corso Monforte

L’incendio è divampato questa mattina, giovedì 1 agosto, in uno stabile in centro a Milano in corso Monforte davanti alla Prefettura.

Incendio in corso Monforte: l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno inviato sei mezzi sul posto dopo l’allarme scattato verso le 10:30 al civico 40 di corso Monforte. Le fiamme, che si sono sviluppate al secondo piano di un palazzo alto sei, hanno bloccato diversi residenti dei piani superiori. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni la situazione sembrerebbe essere sotto controllo. Le tre squadre del Comando di via Messina sul posto hanno già quasi circoscritto l’incendio.

La dinamica dell’incendio non è ancora chiara, ma una prima ricostruzione della polizia lascia ipotizzare che possa essere di origine accidentale: sembra che una candela sia caduta durante le operazioni di pulizia dell’abitazione scatenando il rogo.

Nessun ferito, ma è alta la preoccupazione per il fumo

Non risultano al momento persone ferite o coinvolte, ma sono in corso le operazioni di evacuazione. A preoccupare è il fumo che ha invaso anche il quarto piano del palazzo oltre al territorio.

Sul posto anche ambulanze e automedica e polizia locale.

Strada chiusa per l’incendio in corso Monforte

La strada è al momento chiusa. Sono quindi deviati i bus della linea BM4 che collega il centro all’aeroporto di Linate e la linea 61.