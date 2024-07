Partono domani, giovedì 18 luglio, i lavori vicino la linea del tram in pieno centro in via Orefici

Prenderanno il via nella giornata di domani, giovedì 18 luglio, i lavori di ripristino dei masselli nella sede centrale della strada, in corrispondenza dei binari del tram in via Orefici: la notizia è stata data da palazzo Marino attraverso una nota.

Per consentire i lavori, che saranno svolti in orario notturno, nel tratto di strada coinvolto sarà inibito il passaggio ai tram dalle 20.30 di sera alle 6 del mattino, tranne la domenica.

Le linee interessate sono: 2,3,12,14,16 e 19.

Tutte le modifiche dei tram a causa dei lavori

Tram 2: è sospeso tra Baiamonti e Porta Genova. Nelle due direzioni devia e passa da via Ceresio, piazzale Cimitero Monumentale, via Procaccini, corso Sempione, via Pagano, largo V Alpini, via Ariosto, via San Michele del Carso, piazzale Aquileia, viale Coni Zugna. Tra Monumentale e Porta Genova usate M5 + M2 cambiando a Garibaldi.

Tram 3: è sospeso tra Sant'Eustorgio e Duomo

Normale servizio tra Gratosoglio e la fermata corso San Gottardo/piazza 24 Maggio. Per il centro usare la M2 da Abbiategrasso o Porta Genova.

Tram 12: è sospeso tra Missori e Roserio

Normale servizio tra Molise e la fermata Missori. Tra Missori e Roserio usate M3+M1 (Missori-Duomo-Cairoli) + il tram 16 (Cairoli-Roserio).

Tram 16: è sospeso tra largo d’Ancona e Missori

Servizio su due tratte separate: Monte Velino-Missori e San Siro-largo d’Ancona. Poi, devia: invece di girare in corso Magenta passa da Cairoli, Foro Buonaparte e Lanza. Da Lanza fa le stesse fermate del 12 fino a Roserio. Da qui riparte al contrario. Tra largo d’Ancona e Missori usate M1+M3 (Conciliazione-Duomo-Missori).

Tram 14: è sospeso tra Coni Zugna/Solari e Ponte Vetero

Servizio su due tratte separate: Cimitero Maggiore-Ponte Vetero (poi gira e termina in via Cusani) e Lorenteggio-Porta Genova. Tra Coni Zugna/Solari e Ponte Vetero usate M2+M1 (Sant’Agostino-Cairoli).

Tram 19: è sospeso tra Bixio e Virgilio e tra Domodossola e Quinto Alpini

Nelle due direzioni passa da viale Piave, viale Vittorio Veneto, Repubblica, via Turati, via Manzoni, via Grossi, via Broletto, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte e Cadorna.

I prossimi lavori dal 27 luglio

Inoltre, nella nota pubblicata nella giornata di oggi, mercoledì 17 luglio, viene aggiunto che il prossimo 27 luglio partirà l’intervento di Atm per la sostituzione dei binari nella curva tra via Orefici e via Torino.

A tal proposito, il passaggio dei tram sarà interdetto per tutta la giornata fino al prossimo 14 agosto, mentre sarà sempre consentito il traffico veicolare.