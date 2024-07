Durante il nubifragio nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, un fulmine ha colpito la cabina elettrica di via Palmanova. Momentaneamente chiuso il tratto della linea verde M2 tra Caiazzo e Cascina Gobba.

Atm ha informato i cittadini che è stato temporaneamente bloccato il tratto della metro:

La società di trasporti ha informato i pendolari che gli operai sono già a lavoro per risolvere il problema elettrico nella stazione di Cimiano. Nel frattempo si sta organizzando un servizio bus tra le stazioni della tratta sospesa.

Inoltre, si comunica che:

“I bus fermano in corrispondenza delle fermate della NM2. A Loreto non si cambia con M1. Per cambiare linea usate Centrale o Cadorna. In alternativa, a Lambrate FS considerate altre stazioni ferroviarie. Consultate la mappa della rete”.