La chiusura del Bennet lascia incertezza tra i lavoratori e la comunità locale.

Un annuncio inaspettato

La notizia della chiusura definitiva del supermercato Bennet di Cesano Boscone ha colto di sorpresa molti, suscitando preoccupazione tra i lavoratori e i cittadini. Durante due assemblee plenarie, la direzione aziendale ha comunicato che il punto vendita chiuderà ufficialmente i battenti, lasciando decine di dipendenti in una situazione di incertezza. La decisione è stata giustificata dall’impossibilità di raggiungere un accordo tra la proprietà dell’immobile e i gestori del centro commerciale, un fatto che mette in difficoltà non solo il personale, ma anche l’intera comunità.

Un punto di riferimento per il territorio

Il Bennet di Cesano Boscone non è stato solo un supermercato, ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità locale. Da anni, il negozio ha rappresentato un luogo di incontro e socializzazione, oltre a garantire posti di lavoro per molti cittadini. La sua chiusura avrà ripercussioni significative, sia dal punto di vista economico che sociale. I dipendenti, visibilmente preoccupati, sperano che si possano aprire margini di trattativa per evitare la chiusura definitiva.

Le reazioni delle istituzioni

Il sindaco di Cesano Boscone, Marco Pozza, ha espresso la sua preoccupazione attraverso i social media, sottolineando l’importanza di trovare un accordo tra le parti coinvolte. Ha dichiarato che è fondamentale che le istituzioni, l’azienda e la proprietà lavorino insieme per tutelare i diritti dei lavoratori. Pozza ha anche annunciato un incontro con una rappresentanza dei dipendenti per ascoltare le loro preoccupazioni e supportarli in questa fase delicata. La situazione è complessa e richiede un impegno collettivo per trovare soluzioni che possano mitigare l’impatto della chiusura.

Un futuro incerto per i lavoratori

La chiusura del Bennet rappresenta un duro colpo per i lavoratori, che si trovano ora a dover affrontare un futuro incerto. L’ex sindaco Simone Negri ha commentato la situazione, evidenziando la mancanza di accordi tra le parti e la necessità di una maggiore responsabilità sociale da parte delle aziende. La questione occupazionale deve essere al centro delle trattative, soprattutto considerando che sono in gioco i posti di lavoro di 150 persone. È fondamentale che le istituzioni e i sindacati si attivino per garantire un futuro dignitoso ai lavoratori coinvolti.