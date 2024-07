L'invasione di blatte nelle case popolari di Milano. Gli inquilini denunciano condizioni di degrado e la mancanza di interventi adeguati

Le condizioni degli appartamenti Aler sono da tempo oggetto di numerose denunce e lamentele da parte degli inquilini.

Blatte invadono le case popolari a Milano: la denuncia

Questa volta, a rivolgersi a Fanpage.it è un giovane studente che risiede negli stabili di via Botticelli a Milano, nella zona di Città Studi, a due passi dalla sede principale dell’ente di edilizia pubblica regionale. “Il complesso condominiale è invaso dagli scarafaggi. In cortile ce ne sono tantissimi, nessun inquilino può aprire le finestre”, scrive il ragazzo, che usufruisce di un servizio di housing universitario fornito da Aler. “Io, che abito al quinto piano, ho messo lo scotch su tutti gli scarichi del bagno per evitare che gli insetti entrino: non oso immaginare la situazione dei residenti del piano terra. Viviamo in condizioni davvero disgustose”.

Blatte invadono le case popolari a Milano: “Non è più possibile andare avanti così”

Continua poi descrivendo come gli scarafaggi passino dalle finestre, dalla porta che affaccia sulle scale del condominio, dai tubi di casa, ovunque. “La situazione va avanti da mesi e, nonostante le numerose segnalazioni, nessun intervento è stato fatto. Sono stanco, non è giusto”, conclude. “Non è più possibile andare avanti così nel degrado”. Questa segnalazione si aggiunge a molte altre sullo stato delle abitazioni popolari di competenza regionale, spesso fatiscenti e abbandonate, tra muffa, carcasse di animali e spazzatura abbandonata.

Inoltre, la questione delle occupazioni abusive degli alloggi sfitti da parte dei racket criminali è tornata alla ribalta a seguito della maxi rissa di via Bolla, Gallaratese, nel 2022. Recentemente, Ilaria Salis, neo eurodeputata, ha portato la gestione degli appartamenti popolari di Milano all’attenzione nazionale, evidenziando che a Milano ci sono oltre 12mila case popolari sfitte, di cui più di 7mila gestite da Aler. “L’abbandono è ovunque, la questione abitativa è più urgente che mai”, ha dichiarato la Salis.