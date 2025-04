Un saluto commovente per il Pontefice scomparso, attese migliaia di persone.

La cerimonia di addio a Papa Francesco

Da mercoledì 23 aprile a venerdì 25, la salma di Papa Francesco sarà esposta nella basilica di San Pietro, permettendo a tutti i fedeli di rendere omaggio al Pontefice. La traslazione della bara dalla cappella di Casa Santa Marta avverrà alle 9 di oggi, con orari di visita che si estenderanno fino a mezzanotte. Giovedì, l’apertura sarà anticipata alle 7, mentre venerdì le porte resteranno aperte dalle 7 alle 19. Questo evento rappresenta un momento di grande commozione per la comunità cattolica e per tutti coloro che hanno ammirato il lavoro e la dedizione di Francesco.

Il lutto nazionale e le commemorazioni

Il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale in onore di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile. Durante questo periodo, le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta e le autorità si asterranno da impegni sociali, ad eccezione delle manifestazioni di beneficenza. Le partite di calcio previste per sabato sono state sospese, mentre le celebrazioni per il 25 aprile si svolgeranno con la dovuta sobrietà. Questo lutto nazionale è riservato a figure di grande rilevanza e a eventi che toccano profondamente il Paese, come accaduto in passato per Giovanni Paolo II e Silvio Berlusconi.

Attese e preparativi per i funerali

I funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile, attireranno a Roma oltre 200mila persone. L’organizzazione è stata affidata al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che ha delineato un piano di sicurezza complesso, incluso l’uso di maxi schermi lungo via della Conciliazione. Sono attesi leader mondiali, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che arriverà venerdì. La celebrazione si svolgerà a San Pietro, ma il Pontefice riposerà nella Basilica di Santa Maria Maggiore. La partecipazione di delegazioni straniere, tra cui quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è confermata, mentre il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà. La Cina, dopo un iniziale silenzio, ha espresso condoglianze, riflettendo la complessità delle relazioni con il Vaticano.