La prontezza delle forze dell'ordine evita una tragedia durante Pasquetta.

Un intervento decisivo

Il giorno di Pasquetta, un intervento congiunto delle forze dell’ordine ha evitato una potenziale tragedia a Cinisello Balsamo. I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cinisello Balsamo sono stati allertati da una segnalazione al numero di emergenza 112. La situazione si è rivelata critica quando gli operatori sono giunti sul posto e hanno trovato una donna di 49 anni in una posizione estremamente pericolosa.

La situazione di emergenza

La donna, visibilmente in difficoltà, aveva scavalcato la ringhiera del balcone del suo appartamento situato al terzo piano. La sua intenzione di compiere un gesto autolesivo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che hanno agito con prontezza. Una volta entrati nell’appartamento, grazie alla collaborazione del proprietario, i militari e gli agenti hanno dovuto affrontare un ulteriore ostacolo: la porta della camera da letto era chiusa dall’interno. In considerazione dell’imminente pericolo, è stato necessario sfondare la porta per raggiungere la donna e metterla in sicurezza.

Un finale positivo

Dopo averla salvata, la donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Sesto San Giovanni per ricevere le cure necessarie. Questo intervento dimostra l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità, evidenziando come la prontezza e la professionalità possano fare la differenza in situazioni di emergenza. La giornata di Pasquetta, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, si è conclusa con un atto di salvataggio che ha messo in luce il valore della vita e l’importanza di chiedere aiuto nei momenti di crisi.