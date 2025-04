La polizia scopre un traffico di cocaina ed eroina in un'operazione mirata.

Un’operazione contro lo spaccio di droga

La Polizia di Stato di Milano ha recentemente condotto un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, portando all’arresto di tre individui in via degli Etruschi. L’operazione ha rivelato un sistema di spaccio innovativo e audace, dove le dosi di droga venivano lanciate ai clienti direttamente dalla finestra. Gli agenti, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio, hanno scoperto oltre un chilo di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina.

Dettagli dell’operazione

Venerdì pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte hanno osservato un incontro sospetto tra un cittadino italiano di 59 anni e un acquirente di 38 anni. Durante questo incontro, il 59enne ha ricevuto una dose di droga lanciata dal balcone di un appartamento da un marocchino di 49 anni. Il prezzo della dose era di 20 euro. Dopo aver fermato i tre uomini, gli agenti hanno effettuato perquisizioni personali e domiciliari, scoprendo sette dosi di cocaina, 40 euro in contante e un bilancino di precisione nell’appartamento del marocchino.

Sequestro di sostanze stupefacenti

Oltre ai tre arresti, la polizia ha rinvenuto un ingente quantitativo di eroina in un’altra operazione. Un uomo di 53 anni, trovato in un appartamento di un amico, aveva con sé 1,1 kg di eroina, 1,30 grammi di marijuana, una dose di cocaina, 5 grammi di hashish, due bilancini di precisione e 3420 euro in contante. Questo ritrovamento ha evidenziato l’ampiezza del traffico di droga nella zona, suggerendo che l’operazione di polizia ha colpito un’importante rete di spaccio.

Le conseguenze legali

Il marocchino di 49 anni e il 59enne sono stati arrestati per spaccio di droga, mentre l’acquirente è stato denunciato per uso personale di sostanze stupefacenti. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a intensificare le operazioni di controllo per contrastare il traffico di droga nella città. Questa operazione rappresenta un passo significativo nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, evidenziando l’impegno della polizia nel garantire la sicurezza dei cittadini.