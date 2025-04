Il sindaco Ventura annuncia l'arrivo di nuovi agenti per potenziare la sicurezza

Un nuovo inizio per la polizia locale di Corsico

Nei giorni scorsi, la polizia locale di Corsico ha accolto un nuovo ufficiale, Giulia Dell’Oca, una giovane di 27 anni con un’importante esperienza nel settore. Dopo sette anni di servizio nel reparto radiomobile, Giulia ha lavorato presso la polizia locale di Como e successivamente al Comando di Rho. La sua determinazione e il suo impegno sono stati sottolineati dal Comune, che ha espresso grande fiducia nelle sue capacità.

Il benvenuto del sindaco e dell’assessore

Il sindaco di Corsico, Stefano Martino Ventura, insieme all’assessore Stefano Salcuni, ha dato il benvenuto a Giulia, augurandole un buon lavoro. Questo gesto non solo rappresenta un’importante accoglienza per il nuovo ufficiale, ma evidenzia anche l’impegno dell’amministrazione comunale nel rafforzare la sicurezza della città. Il sindaco ha dichiarato: “Continuiamo a investire su un settore fondamentale come quello della polizia locale, implementando l’organico del Comando”.

Investimenti nella sicurezza cittadina

Il potenziamento della polizia locale non si ferma qui. Nei prossimi giorni, infatti, entreranno in servizio anche nuovi agenti, un passo significativo per migliorare la sicurezza e la vigilanza sul territorio. Questo investimento è fondamentale per garantire una risposta efficace alle esigenze della comunità e per affrontare le sfide legate alla sicurezza pubblica. La presenza di un numero maggiore di agenti permetterà di intensificare i controlli e di migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Il futuro della polizia locale di Corsico

Con l’arrivo di Giulia Dell’Oca e dei nuovi agenti, la polizia locale di Corsico si prepara ad affrontare le sfide future con rinnovato vigore. La formazione e l’esperienza di Giulia, unite all’impegno dell’amministrazione, rappresentano una garanzia per i cittadini. La comunità di Corsico può contare su un corpo di polizia locale sempre più preparato e motivato, pronto a garantire sicurezza e tranquillità.