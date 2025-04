Un momento storico per la Chiesa cattolica: la scomparsa di Papa Francesco e le prossime elezioni del nuovo Pontefice.

Il decesso di Papa Francesco

La notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta il , ha scosso il mondo intero. Il Pontefice, che aveva 88 anni, è deceduto nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta, a causa di un ictus e di un collasso cardiocircolatorio. Bergoglio, noto per il suo approccio umile e per le sue posizioni progressiste, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa cattolica. La sua morte segna l’inizio di un periodo di transizione cruciale per la Santa Sede, con l’imminente convocazione del Conclave per eleggere il suo successore.

Funerali e omaggi internazionali

In seguito alla sua scomparsa, sono stati espressi omaggi da tutto il mondo. Capi di Stato e figure di spicco della società hanno annunciato la loro partecipazione ai funerali, che si svolgeranno nella Basilica di San Pietro. Donald Trump è stato tra i primi a confermare la sua presenza, sottolineando l’importanza globale di questo evento. Il rito di constatazione della morte, durato un’ora, ha visto la deposizione del Papa nella bara, mentre i sigilli sono stati apposti nel suo appartamento e nel Palazzo Apostolico, in segno di rispetto e di protocollo.

Il Conclave e i papabili

Il Conclave, che si terrà tra il 5 e il 10 maggio, vedrà i cardinali riunirsi nella Cappella Sistina, sigillata per garantire la segretezza del voto. Tra i nomi più gettonati per la successione ci sono i cardinali italiani Parolin, Zuppi e Pizzaballa, insieme a figure internazionali come il filippino Tagle e il congolese Ambongo Besungu. La procedura di voto seguirà un rituale preciso, e la fumata bianca segnerà l’elezione del nuovo Pontefice. Questo momento rappresenta non solo un cambiamento nella leadership della Chiesa, ma anche una riflessione sulle sfide future che il nuovo Papa dovrà affrontare.

Il lutto nazionale e le disposizioni testamentarie

Il Consiglio dei ministri italiano ha proclamato un lutto nazionale di tre giorni in onore di Papa Francesco, simile a quello osservato per la scomparsa di altre figure di rilievo. Nel suo testamento, Bergoglio ha espresso il desiderio di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in un loculo semplice e privo di decorazioni, con l’unica iscrizione: “Franciscus”. Questa scelta riflette la sua umiltà e il suo attaccamento ai valori fondamentali della fede cristiana.