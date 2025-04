La Polizia ha fermato tre complici dopo un furto avvenuto in via Padova.

La tecnica della gomma bucata: un metodo sempre più diffuso

Negli ultimi anni, la tecnica della gomma bucata è diventata un metodo comune tra i ladri per derubare le vittime, specialmente in contesti urbani. Questo approccio ingannevole sfrutta la distrazione e la buona fede delle persone, rendendo i furti più facili da realizzare. A Milano, un recente episodio ha messo in luce come questa pratica sia ancora attuale e pericolosa. Tre uomini sono stati arrestati dopo aver derubato un pensionato di 67 anni, utilizzando questa strategia subdola.

Il furto avvenuto in via Padova

Il fatto è accaduto venerdì scorso, intorno alle 11.00, nei pressi di un istituto bancario in via Padova. Gli agenti della Squadra Mobile milanese, impegnati in un’operazione contro i reati predatori, hanno notato un uomo di 61 anni che osservava attentamente l’interno della banca. Questo individuo, insieme ad altri tre complici, ha seguito la vittima fino alla sua auto, dove ha messo in atto il piano di furto. Mentre uno dei complici distraeva il pensionato con un presunto problema allo pneumatico, il 61enne si è introdotto nell’auto e ha rubato il giubbotto contenente 4.900 euro.

Intervento tempestivo della Polizia

Grazie all’osservazione attenta degli agenti, i tre uomini sono stati bloccati poco dopo il furto, mentre il quarto complice è riuscito a fuggire. La Polizia ha restituito la refurtiva alla vittima, dimostrando l’importanza di un intervento rapido e coordinato in situazioni di emergenza. Gli arrestati, un cubano di 61 anni e un peruviano di 37 anni, sono stati accusati di furto aggravato e uso di documento falso. Un terzo complice, anch’esso cubano, è stato denunciato, mentre le ricerche per il quarto uomo sono ancora in corso.