Un violento scontro tra un’auto e il tram 15 ha causato feriti e cambiamenti nella viabilità a Rozzano.

Un pomeriggio di paura a Rozzano

Nel pomeriggio del 28 aprile, un violento scontro tra un’auto e il tram 15 ha scosso la tranquillità di Rozzano. L’incidente si è verificato poco dopo le ore 16 in via Curiel, all’incrocio con viale Isonzo. Fortunatamente, i feriti non sono in pericolo di vita, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale nella zona.

Le dinamiche dell’incidente

Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe impattato contro il tram in movimento, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Gli agenti di polizia e il personale di emergenza sono intervenuti prontamente per raccogliere testimonianze e effettuare rilievi sul posto, al fine di chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Feriti e intervento dei soccorsi

Due giovani, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 22 anni, sono stati coinvolti nell’incidente. Entrambi hanno riportato ferite superficiali e sono stati trasportati in codice verde presso l’ospedale locale per ricevere le cure necessarie. L’equipaggio della Croce Viola Rozzano ha monitorato le loro condizioni, rassicurando la comunità sul fatto che non si trovano in pericolo di vita.

Impatto sulla viabilità e misure di emergenza

In seguito all’incidente, Atm ha comunicato che il tram 15 è stato sostituito da autobus tra Gratosoglio e il capolinea di Rozzano, causando disagi ai pendolari. Inoltre, l’auto coinvolta ha abbattuto un semaforo, complicando ulteriormente la situazione della viabilità nella zona. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali per evitare congestioni e ulteriori incidenti.