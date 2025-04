Un weekend di aggressioni e rapine mette in luce un fenomeno preoccupante

Un sabato sera di violenza a Milano

Milano ha vissuto un sabato sera drammatico, con un numero allarmante di aggressioni che ha scosso la città. Nella sola notte tra sabato e domenica, sono state registrate ben 14 aggressioni, molte delle quali avvenute in strada. I dati forniti dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) evidenziano un trend preoccupante, con vittime di età compresa tra i 18 e i 58 anni, soccorse e trasportate nei pronto soccorso cittadini.

Un contesto di crescente criminalità

Questi episodi violenti si inseriscono in un contesto di crescente criminalità predatoria a Milano. Con 128 rapine ogni 100 mila abitanti, la città supera di gran lunga la media nazionale di 43,5 e quella regionale di 62,3. Questo rappresenta un incremento del 194% rispetto alla media nazionale e del 105% rispetto a quella regionale. Milano si posiziona anche al primo posto in Lombardia per denunce di furti con destrezza, rapine e reati legati al traffico di droga.

La preoccupazione per la violenza minorile

Un aspetto particolarmente allarmante è l’emergere di una nuova generazione di violenti, con un incremento della violenza tra i minorenni. Il questore di Milano, Bruno Megale, ha sottolineato come i minori stiano mostrando una maggiore aggressività, in alcuni casi armati di coltello. Recenti operazioni contro bande giovanili, come i cosiddetti “maranza”, hanno portato all’arresto di 50 persone, di cui 18 erano minorenni. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla sicurezza e sul futuro della città, richiedendo un’attenzione urgente da parte delle autorità e della comunità.