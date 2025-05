Un uomo di 70 anni arrestato per spaccio di cocaina e hashish in una lavanderia a gettoni.

Un’operazione della polizia a Milano

Un’operazione della polizia ha portato all’arresto di un uomo di 70 anni, noto per i suoi precedenti penali, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, quando gli agenti del Commissariato Comasina hanno fatto irruzione in una lavanderia a gettoni, gestita dalla moglie dell’arrestato. Qui, l’uomo si era attrezzato per gestire un vero e proprio traffico di droga, utilizzando il locale come copertura per le sue attività illecite.

Scoperta di un laboratorio clandestino

Durante le indagini, gli agenti hanno notato un comportamento sospetto da parte del settantenne, che si recava regolarmente nella lavanderia senza portare biancheria da lavare. Questo ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di monitorare le sue attività. Ieri pomeriggio, al momento di una consegna di cocaina, la polizia è intervenuta, bloccando sia l’acquirente che il pusher. A bordo del veicolo utilizzato per le cessioni, sono stati rinvenuti 31 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e 370 euro in contanti.

Il sequestro della lavanderia e delle sostanze

Ma non è tutto: nel retrobottega della lavanderia, gli agenti hanno scoperto un laboratorio attrezzato per il confezionamento e la lavorazione della droga. Qui sono stati trovati ulteriori 145 grammi di cocaina, 525 grammi di hashish, 142 grammi di marijuana e ben 58.370 euro, provento dell’attività di spaccio. La lavanderia è stata chiusa e sottoposta a sequestro penale, mentre l’uomo è stato arrestato e portato in custodia.

Questo episodio mette in luce come, nonostante l’età, alcuni individui continuino a operare nel traffico di droga, sfruttando attività apparentemente innocue per nascondere le loro operazioni illecite. La polizia di Milano continua a monitorare il territorio per prevenire e combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.