La polizia sequestra 325 grammi di cocaina e arresta due uomini coinvolti nello spaccio.

Operazione della polizia contro lo spaccio di droga

Un’operazione della polizia ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di cocaina all’interno di un bar a San Giuliano Milanese. Gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile di Milano, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno monitorato il locale situato in via Carducci, sospettato di essere un punto di riferimento per il traffico di droga nella zona.

Arresto del titolare e di un cliente

Durante l’operazione, gli agenti hanno notato il titolare del bar, un cittadino albanese di 33 anni con precedenti penali, arrivare a bordo di un’auto. Poco dopo, un uomo italiano di 67 anni è entrato nel locale, per poi uscirne con un pacchetto sospetto. I poliziotti, insospettiti, hanno fermato il 67enne, trovandolo in possesso di circa 3 grammi di cocaina. L’intervento immediato ha permesso di arrestare anche il titolare del bar, il quale, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di due cellulari, 550 euro in contanti e una pistola semiautomatica con munizionamento.

Sequestro di droga e materiale per il confezionamento

La perquisizione all’interno del bar ha rivelato un ingente quantitativo di droga: circa 325 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Questo ritrovamento ha confermato i sospetti degli agenti riguardo l’attività illecita che si svolgeva nel locale. L’operazione ha messo in luce non solo il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche il pericolo rappresentato dalla presenza di armi in un luogo pubblico, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza della comunità.

Implicazioni per la comunità locale

Questo episodio evidenzia la necessità di un continuo monitoraggio e intervento da parte delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, che rappresenta una minaccia per la sicurezza e il benessere dei cittadini. La polizia ha già annunciato che continuerà a intensificare i controlli nei locali pubblici e nelle aree sospette, al fine di prevenire ulteriori attività illecite e garantire un ambiente più sicuro per tutti.