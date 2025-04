Controversie sull’intitolazione di una piazza a Trezzano sul Naviglio

Un'iniziativa che ha sollevato polemiche tra maggioranza e opposizione

Un’intitolazione contestata

Recentemente, la decisione di intitolare una piazza a Trezzano sul Naviglio ha suscitato un acceso dibattito politico. I membri dell’opposizione, tra cui la lista civica di Vittorio Ciocca Avs/Il Ponte, il Movimento 5 Stelle e la lista civica a sostegno di Sandra Volpe, hanno espresso il loro dissenso, definendo l’iniziativa “un’intitolazione di parte”. Secondo loro, sarebbe stato più opportuno dedicare la piazza a tutte le vittime di quegli anni terribili, piuttosto che a una figura specifica.

Le reazioni in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Trezzano sul Naviglio ha visto un vivace scambio di opinioni riguardo a questa proposta. I sostenitori dell’intitolazione hanno difeso la loro posizione, sostenendo che l’iniziativa rappresenta un importante riconoscimento per la comunità. Tuttavia, le critiche non si sono fatte attendere, con l’opposizione che ha sottolineato come l’intitolazione possa apparire come un atto di parte, escludendo altre vittime e storie significative.

Il ruolo dei social media nel dibattito

Oltre ai confronti in aula, il dibattito si è esteso anche sui social media, dove decine di cittadini hanno espresso le loro opinioni. Le piattaforme social sono diventate un terreno fertile per discussioni animate, con