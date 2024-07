Donna violentata nel parco Ravizza: approcciata con la scusa di una sigaretta

La 40enne è stata violentata poco dopo la mezzanotte da un aggressore ancora ignoto

Una donna di 40 anni è stata violentata martedì notte, 16 luglio, all’interno del parco Ravizza, vicino alla Bocconi. Sembra che l’aggressore si sia avvicinato a lei con la scusa di chiederle una sigaretta.

La violenza sessuale nel parco

L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte dalla stessa donna. Sul posto sono giunti il personale del 118 e i carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione Porta Monforte. A loro la vittima ha raccontato di essere stata stuprata, riuscendo anche a fornire una parziale descrizione del violentatore, un giovane nordafricano. Questo sembra che l’abbia approcciata chiedendole una sigaretta.

Le indagini dei carabinieri

Al parco i carabinieri si sono subito messi alla ricerca dell’aggressore, ipotizzando che non si fosse allontanato di molto dal luogo della violenza, ma senza successo. La 40enne è stata invece trasportata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli, centro specialistico per le violenze sessuali, dove è stata sottoposta a tutti gli esami del caso. Una volta dimessa i militari la riascolteranno per cercare di dare un volto e un nome al suo stupratore.