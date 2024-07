L'uomo alle 22:30 di domenica ha abusato di una 32enne e alle 23 ha toccato una ragazza nelle parti intime, prima di essere arrestato

Un uomo di 43 anni è stato arrestato domenica sera fuori dal centro commerciale “Piazza Portello” dopo aver molestato sessualmente due donne nell’arco di mezz’ora.

Le due molestie in pochi minuti

I carabinieri erano sulle tracce dell’uomo, cittadino pakistano, dalle 22:30, quando aveva abusato di una donna di 32 anni fuori dal centro commerciale “Piazza Portello”. L’aggressore era stato fermato da alcuni passanti, che lo avevano costretto a fuggire. La donna è stata medicata per alcune ecchimosi.

Non ancora soddisfatto, mezz’ora dopo, verso le ore 23 in via Zanuso, il maniaco ha aggredito una ragazza di 23 anni di El Salvador, toccandola nelle parti intime. Inoltre, ha anche tentato di scipparle la borsetta. Anche in questo caso, i primi a intervenire sono stati dei passanti. Il 43enne è stato bloccato nella sua fuga dai carabinieri.

L’arresto per violenza sessuale

I carabinieri, dopo aver fermato l’aggressore, lo hanno arrestato con le accuse di violenza sessuale e tentata rapina. L’uomo è stato anche denunciato per lesioni e, di nuovo, per violenza sessuale.