L'uomo è stato circondato da un gruppo di 5 o 6 persone di origine nordafricana, picchiato e poi derubato

Un uomo di 34 anni è stato aggredito e rapinato da un gruppo di 5-6 persone, all’alba di giovedì, che gli ha portato via il Rolex da 50mila euro.

L’aggressione e la rapina

L’assalto è avvenuto verso le 6 di mattina di giovedì 11 luglio, in via Largo Foppa, in zona Moscova a Milano. Il 34enne, cittadino russo, è stato circondato da un gruppo di 5 o 6 individui di origine nordafricana che lo hanno accerchiato e poi aggredito a calci e pugni, finendo per spruzzargli addosso dello spray al peperoncino. Infine, i malviventi lo hanno scippato, portandogli via un orologio Rolex Submariner black dal valore di 50mila euro.

La ricerca degli scippatori

Il 34enne, che non è rimasto ferito e non ha necessitato di cure mediche, ha subito avvertito le forze dell’ordine, chiamando il 112. Ma quando i carabinieri sono giunti sul posto gli aggressori erano già svaniti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero però aiutare nelle indagini.