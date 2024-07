Il colpo inferto dai due rapinatori al 21enne ha mancato il cuore di pochi centimetri

Lo scorso 20 aprile un ragazzo di 21 anni è stato rapinato e accoltellato in zona San Siro. Un 18enne e un 17enne, entrambi egiziani, sono stati arrestati dalla polizia.

La rapina e l’accoltellamento

L’aggressione risale a qualche mese fa, quando il giovane, rientrando poco dopo la mezzanotte a casa, è stato avvicinato dai due ragazzi con la scusa di chiedergli una sigaretta. Successivamente i due, minacciandolo con un coltello, gli hanno intimato di consegnare loro il cellulare. Di fronte alla resistenza di lui l’hanno accoltellato. Il colpo ha raggiunto il torace, arrivando a pochi centimetri dal cuore. Il 21enne è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Le indagini e l’arresto

I poliziotti, dopo aver esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e aver parlato con i testimoni, sono giunti infine ad arrestare i due ragazzi. Il 18enne si trova presso il carcere San Vittore, mentre il minorenne al Beccaria. Entrambi sono accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso.