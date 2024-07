Previsioni da bollino rosso/nero in autostrada per gli spostamenti da Milano verso le località turistiche

La Polizia di Stato ha rilasciato il calendario ufficiale sul traffico dell’intero mese di luglio 2024, redatto sulla base dei dati forniti da Viabilità Italia. Al suo interno le previsioni di traffico e i divieti di circolazione, per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate, relativi ai mesi di luglio e agosto 2024 in autostrada. Gli automobilisti dovranno fare i conti con un bollino rosso/nero soprattutto nei weekend di partenza per le mete turistiche.

Traffico in autostrada: le previsioni

Sul calendario diffuso dalla polstrada si vede che i giorni più preoccupanti sono il 14, 21 e 28 luglio. In queste giornate è caldamente sconsigliato muoversi a causa del traffico intenso “con possibile criticità”.

Bollino rosso, da traffico intenso con possibile criticità, per la mattinata di sabato 20, ma le code dovrebbero diminuire con il passare delle ore, per tornare al giallo nella fascia serale. La giornata di domenica 21 inizierà, invece, con bollino giallo al mattino e nel primo pomeriggio, fino a trasformarsi in rosso con possibili criticità a partire dal tramonto in poi.

Bollino nero, invece, nei primi due weekend di agosto e in particolare quello del 10 e 11 che apriranno alla settimana di Ferragosto.

I consigli per evitare il traffico

Per evitare gli ingorghi si consiglia di utilizzare le app di navigazione, che indicano lo stato della viabilità in tempo reale, proponendo itinerari alternativi. Per evitare le code al casello, invece, si può usufruire di un servizio di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali.

Rimanere informati tramite il sito della Polizia di Stato

Monitorare le condizioni del traffico è possibile anche grazie al sito della Polizia di Stato. Inoltre, si possono ottenere informazioni aggiornate sulle fasce orarie con divieto di circolazione per i veicoli pesanti e un elenco dei cantieri presenti su autostrade e strade statali.