Il rischio di blackout si fa sempre più concreto con l'arrivo del caldo: la città completamente al buio

Nella serata di ieri giovedì 11 luglio Milano è rimasta completamente al buio: diversi quartieri si sono trovati senza elettricità a causa di un blackout.

Blackout a Milano: ecco cos’è successo

Con l’arrivo del caldo il rischio di blackout si fa sempre più allarmante: la rete elettrica messa sotto sforzo dalle alte temperature e dall’utilizzo dell’aria condizionata non regge e mette a dura prova il sistema andando in blackout. Secondo i tecnici questo potrebbe essere il motivo dietro al guasto ad una centralina nella serata di ieri.

L’arrivo del caldo e il problema del blackout

I cittadini erano rintanati in casa quando è avvenuto il malfunzionamento. Le aree colpite sono state il Naviglio Pavese, ma anche Bovisa, l’area limitrofa al Monumentale, via Mercalli, Quadronno, Verro, Biondelli e Quartiere Adriano, oltre alle aree di Porta Genova e Ticinese.

I primi problemi sono stati segnalati verso le 22, ma sono proseguiti per buona parte della serata. La città è rimasta al buio per ore: sono stati circa 30 gli interventi dei Vigili del Fuoco chiamati per liberare i milanesi intrappolati negli ascensori. Molti i danni ai ristoranti, alcuni dei quali hanno dovuto interrompere il servizio serale.

Il consiglio delle autorità alla popolazione

Le autorità consigliano ai cittadini di limitare l’uso di elettrodomestici particolarmente pesanti come forni e lavatrici nelle ore di punta della giornata. Inoltre, si invita la popolazione di limitare l’accensione dei condizionatori, preferendo temperature non troppo basse.

Nel frattempo i tecnici della rete elettrica milanese stanno lavorando per identificare le criticità e rinforzare il sistema elettrico cittadino.