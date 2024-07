Chiara Ferragni pagherà la multa da un milione di euro per il caso Pandoro: ritirato il ricorso al Tar

Nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio, i legali di Chiara Ferragni depositeranno al Tar del Lazio la rinuncia al ricorso contro l’AGCM sul caso Pandoro: l’influencer pagherà la multa da un milione di euro.

La decisione di Chiara Ferragni per il caso Pandoro: la multa

L’influencer rinuncerà a chiedere l’annullamento delle sanzioni, che complessivamente ammontano a circa un milione di euro: la notizia è stata anticipata al Messaggero, riferita da fonti del team Ferragni a Milano.

L’udienza per il caso Pandoro fissata per il 17 luglio

L’udienza, per discutere i ricorsi amministrativi presentati lo scorso febbraio, al Tar del Lazio, era fissata per il 17 luglio: i legali della Ferragni avevano chiesto l’annullamento del provvedimento con cui, a dicembre 2023, l’Antitrust aveva sanzionato le società, Fenice e Tbs Crew, con oltre un milione di euro per presunta pubblicità ingannevole relativa alla vendita del pandoro Pink Christmas.

Chiusura della boutique di Chiara Ferragni a Milano

Continuano le brutte notizie per Chiara Ferragni, dopo il caso Pandoro e la rottura con il marito, Fedez, da agosto chiuderà anche la boutique in via Capelli.

Lo store, inaugurato nel 2017, durante lo shopping prenatalizio, dello scorso dicembre, era deserto: un recente rapporto del Messaggero, infatti, rivela come i ricavi dell’influencer siano crollati del 40%, dopo il caso Balocco.