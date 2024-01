La motivazione della sospensione dello spot di Chiara Ferragni per Coca Cola sembra essere il caso Balocco

La fuga degli sponsor da Chiara Ferragni continua a far eco, e questa volta è la Coca Cola a prendere una posizione decisa. Dopo l’azienda di occhiali Safilo, la nota multinazionale dei soft drink ha deciso di sospendere uno spot programmato inizialmente per essere trasmesso a partire dalla fine di gennaio. Un colpo duro per l’influencer digitale, che si trova ora nel mirino di una serie di brand italiani e stranieri che potrebbero seguire l’esempio. Tuttavia, non tutti abbandonano la nave, come dimostra il caso del gruppo di cartoleria Pigna, che ha scelto di mantenere la collaborazione con Ferragni.

Coca Cola abbandona Ferragni dopo il caso Balocco

La pubblicità programmata da Coca Cola avrebbe dovuto sfruttare l’avvio del Festival di Sanremo, evento in cui Chiara Ferragni è stata protagonista l’anno scorso. Tuttavia, dopo lo scandalo mediatico legato al caso Balocco, l’azienda ha deciso di cambiare rotta. Il caos generato ha spinto la multinazionale dei soft drink a sospendere la collaborazione, anticipando la possibile corsa degli sponsor a dissociarsi dall’influencer.

Gli altri marchi restano in silenzio

Mentre Coca Cola prende una posizione netta, altri marchi restano in silenzio, tra cui L’Oréal, Pantene, Lancome, Nestlé, Calzedonia, Intimissimi, Morellato, e altri. Questi brand, che hanno collaborato con Chiara Ferragni per anni, non hanno ancora manifestato pubblicamente la loro posizione. Tuttavia, il gruppo Pigna ha dichiarato ufficialmente di voler mantenere la sua partnership con l’influencer, evidenziando la proficuità della relazione commerciale tra le due entità.

Chiara Ferragni: il nuovo contratto e la possibile rinascita

Nonostante la serie di abbandoni da parte degli sponsor, Chiara Ferragni sembra pronta a risollevarsi. Recentemente, ha firmato un nuovo contratto con un marchio di un colosso internazionale, aprendo la strada a una possibile rinascita. La partnership, che presto potrebbe riflettersi sulle sue storie di Instagram, rappresenta un nuovo inizio per l’imprenditrice digitale che, nel frattempo, ringrazia i follower per il sostegno ricevuto durante questo periodo difficile.