Le informazioni su cosa fare a Milano nel weekend dell'Epifania

Il weekend dell’Epifania a Milano si prospetta ricco di eventi, concerti emozionanti e interessanti mostre che coinvolgeranno cittadini e visitatori. Dai tradizionali cortei dei Re Magi alle affascinanti mostre artistiche, passando per concerti che spaziano dal classico al pop, c’è qualcosa per tutti i gusti. Ecco cosa non perdere nel capoluogo lombardo nei giorni dal 5 al 7 gennaio 2024.

Corteo dei Re Magi a Milano: un’antica tradizione continua a vivere

Il corteo dei Re Magi a Milano, organizzato dalla Parrocchia di Sant’Eustorgio, è un evento che affonda le radici nel 1336. Sabato 6 gennaio, alle 10.45, i partecipanti si ritroveranno in Piazza Duomo, dando inizio al corteo che attraverserà le vie della città, da via Torino a piazza Sant’Eustorgio. Momenti significativi includono la sosta alla Basilica di San Lorenzo alle Colonne e l’arrivo in Piazza Sant’Eustorgio con l’offerta dei doni al presepio vivente. La giornata culminerà con una solenne messa e la processione delle reliquie dei Magi. Una tradizione coinvolgente che mescola spiritualità e storia.

Eventi per tutta la famiglia: dal villaggio di Natale ai mercatini

Il Carroponte di Sesto San Giovanni ospita “La Magia Del Natale” fino al 7 gennaio, offrendo un’esperienza unica per grandi e piccini in un villaggio incantato. Milano Christmas Village, con il suo parco di divertimenti e giostre, è aperto fino all’8 gennaio, mentre il Gud & Pepsi Christmas Magic Village accoglie il pubblico fino al 7 gennaio presso CityLife. Inoltre, la pista di pattinaggio su ghiaccio coperta più grande della città è allestita in Piazza Città di Lombardia fino alla stessa data. Per gli amanti dell’arte, la mostra “Natale Pop a Palazzo Lombardia” offre l’opportunità di ammirare opere di artisti come Andy Warhol.

Concerti e party: dal classico al reggae

Il 6 gennaio, il Teatro Roberto De Silva di Rho ospita il “Concerto dell’Epifania” con un viaggio musicale attraverso i capolavori del melodramma italiano. La cantante Alexia si esibirà con il suo “My Xmas Winter Tour” presso il Blue Note di Milano, con repliche alle 20.30 e alle 23.00. Per gli amanti degli anni 2000, il Live Music Club di Trezzo sull’Adda presenta il “Teenage Dream Party” con hit pop e coreografie indimenticabili. Anche l’Alcatraz di Milano ospita il “90 all’ora – Reunion Invernale 2024” con le migliori hit degli anni ’90/2000.

Mostre imperdibili

Amanti dell’arte potranno godere di diverse mostre. Il Museo Diocesano presenta opere di Fra Angelico, mentre il Mudec-Museo delle Culture propone esposizioni su Vincent Van Gogh e Auguste Rodin. A Palazzo Reale, le opere di Giorgio Morandi saranno in mostra fino al 4 febbraio, mentre il Teatro Lirico Giorgio Gaber presenta “NatAle & Franz Show” fino all’8 gennaio.