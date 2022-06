Fuorisalone Milano 2022: la mappa delle strade chiuse al traffico

Per consentire lo svolgimento degli eventi saranno chiuse totalmente o parzialmente alla circolazione alcune strade della città

La Milano Design Week è ufficialmente iniziata: la polizia locale ha definito il piano operativo di chiusure al traffico che riguarda le aree maggiormente sollecitate nell’orario compreso tra le 18 e le 24, quando gli eventi si aggiungono alle normali attività degli esercizi pubblici cittadini.

Fuorisalone: l’elenco delle strade chiuse

Fino a domenica 12 giugno ci saranno tre tipologie di interventi viabilistici, per consentire lo svolgimento degli 800 eventi previsti nel centro cittadino e nei distretti Tortona-Savona, Brera-Garibaldi-Gae Aulenti, Centrale-Ventura, Porta Venezia, 5 vie, Sant’Ambrogio, Durini, Isola, Porta Romana-Medaglie D’oro, Brolo, Bovisa e Montestella (Alpha district).

Nel distretto Tortona-Savona è prevista la chiusura totale al traffico tutti i giorni, dalle ore 18 e alle ore 24.

Nei giorni di sabato 11 e domenica 12 è stata disposta la chiusura con estensione oraria dalle ore 10 alle ore 24.

Chiusure mirate nei momenti di particolare afflusso e necessità di contingentamento del traffico nelle seguenti vie: Porta, Bagutta, San Maurilio, Santa Marta, via Durini, via Balzaretti.

Il distretto Brera-Garibaldi-Gae Aulenti verrà monitorato con particolare attenzione dalla centrale operativa e dalle pattuglie sul posto, soprattutto le vie Solferino, Garibaldi, San Marco e Largo Treves.

Tra i motivi spicca quello di garantire la fluidità sull’asse viario Fatebenefratelli-Pontaccio e del trasporto pubblico sull’asse Broletto-Cusani.

Fuorisalone, le strade chiuse: Atm prolunga gli orari della metro

La polizia rende noto: “Si raccomanda ai visitatori di preferire sempre l’utilizzo dei veicoli di mobilità sostenibile, anche in sharing; a chi si sposta fra i vari eventi in città e per chi deve usare il proprio veicolo si raccomanda di individuare percorsi alternativi all’attraversamento delle aree a grande densità di eventi”.

Inoltre, Atm ha prolungato gli orari di esercizio: sabato 11 giugno la metropolitana resterà aperta fino alle 2 di notte.

Fuorisalone, le strade chiuse:

Nelle aree in cui si svolgono gli eventi della design week è vietata la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie di vetro e lattine. Inoltre, l’ordinanza sindacale ha vietato il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione in quanto “andrebbe ad intralciare l’intensa viabilità pedonale e veicolare con particolare criticità per le aree di accesso e deflusso” delle persone.

