Dal 6 al 12 giugno sarà in vigore un’ordinanza sindacale per limitare i disordini in centro e nei distretti. Il Comune: "Serve la collaborazione di tutti"

Milano si prepara per la Design Week 2022: in programma 800 eventi che si svolgeranno principalmente nei distretti Durini, Brera, Tortona, 5Vie, Isola e Bovisa.

Fuorisalone 2022: la kermesse prende vita

Il filo conduttore di tutti gli eventi e le iniziative sono l’economia circolare e la sostenibilità come ha chiesto Palazzo Marino nell’avviso pubblico che richiedeva di diffondere la cultura del progetto e del Made in Italy, a livello internazionale, ma divulgando allo stesso tempo la cultura dell’innovazione tecnologica, della manifattura urbana sostenibile e dell’economia circolare.

L’Amministrazione comunale, per promuovere la Milano Design Week, ha lanciato una campagna di comunicazione intitolata “Design is Milano is Design”. Il claim è lo stesso dell’anno precedente, ma con una grafica del tutto nuova: il carattere tipografico “Monte Stella” si ispira alle estetiche informali e ‘fatte a mano’ delle insegne milanesi, degli spazi pubblici e al design di stampa di Milano tra gli anni ‘50 e ‘70.

Per consentire un corretto svolgimento degli eventi in centro e nei distretti, a partire dalle ore 14 di lunedì 6 giugno e fino all’una di notte di lunedì 13 giugno, sarà in vigore un’ordinanza sindacale nelle aree Tortona, Brera (fino a piazza Gae Aulenti), Lambrate-Ventura, Porta Venezia, 5 Vie, Sant’Ambrogio, Durini, Isola, Porta Romana, Ventura Centrale, Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo.

In queste zone sarà vietato il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione (ad eccezione di alcune vie specificate nell’ordinanza) e non sarà consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie di vetro e lattine.

Fuorisalone 2022: i trasporti

Sabato 11 giugno Atm potenzierà il servizio: la metropolitana, infatti,resterà aperta fino alle 2 di notte. I parcheggi di interscambio (a Cascina Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie, Molino Dorino, San Donato e Maciachini) chiuderanno alle 3 di notte.

Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 Trenitalia registra il tutto esaurito sui treni per Milano. Trenord, invece, informa che per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano sono disponibili 2 tariffe: il biglietto di andata e ritorno a 4 euro dalle stazioni di Milano e lo speciale Trenord Day Pass che include, a 13 euro, il viaggio andata e ritorno da tutta la Lombardia.

Fuorisalone 2022: sicurezza e viabilità

L’Amministrazione comunale, inoltre, ha richiesto alla polizia locale di potenziare i propri servizi per la sicurezza, la viabilità, il controllo dei servizi di trasporto (taxi e Ncc) e del commercio. Non è prevista la chiusura delle strade intorno a Rho Fiera, ma il prossimo fine settimana occorrerà predisporre servizi per i referendum di domenica 12 giugno. Tra gli eventi collegati con il Fuorisalone è compresa anche l’inaugurazione di 3 nuovi murales, di cui uno annunciato di Maurizio Cattelan, in via Balzaretti, la quale, rimarrà chiusa al traffico h24 il 9, 10 e 11 giugno.

LEGGI ANCHE: Fuorisalone 2022, Base ospita Ikea Festival: tutte le iniziative