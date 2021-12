Prima della Scala: i riti e i partecipanti

All'inaugurazione mascherina e super green pass

Finalmente, dopo l’edizione a porte chiuse del 2020, torna il rito dell’inaugurazione della Scala: quest’anno oltre all’obbligo della mascherina, sarà necessario mostrale il green pass. Il Piermarini festeggia 70 anni dall’inaugurazione della stagione nella sera di Sant’Ambrogio.

Prima della Scala: gli spettatori

Tra i presenti, non poteva mancare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati e il ministro della Cultura, Dario Franceschini. A rappresentare le istituzioni locali ci saranno il sindaco Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti.

Il mondo della moda sarà rappresentato da Giorgio Armani, socio sostenitore della Fondazione scaligera. Inoltre, lo stilista proporrà un parterre con i suoi look: segreta la lista dei suoi invitati; non si esclude la presenza di top model e attrici, tra cui Cate Blanchett.

Tra gli spettatori è necessario citare alcuni nomi della finanza e dell’imprenditoria, come Marco Tronchetti Provera e Diana Bracco. Presente anche il senatore a vita Mario Monti. Parteciperanno quattro artisti contemporanei: Maurizio Cattelan, Francesco Vezzoli, Gianmaria Tosatti ed Emilio Isgrò. Ovviamente presenzieranno Roberto Bolle, Placido Domingo e Fabio Vacchi. Trepidazione per la coppia Ornella Vanoni-Marracash. E poi ancora Diodato, Emma Marrone e Manuel Agnelli.

Prima della Scala: la messa in onda

Per l’occasione, l’Enciclopedia Treccani distribuirà una fedele riproduzione del libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei, tratto dal dramma di William Shakespeare. Venne stampato dalla Tipografia Galletti per la Prima dell’opera al Teatro della Pergola di Firenze il 14 marzo 1847. Si ringrazia l’Archivio Storico Ricordi per la riproduzione.

Grazie alla regia televisiva di Arnalda Canali, Ra1 trasmetterà lo spettacolo a partire dalle ore 17.45, insieme a Radio3, Rai1 HD canale 501 e RaiPlay.

Il Macbeth raggiungerà le case di tutti gli italiani con oltre 3 ore di trasmissione.

Prima della Scala: social e green pass

Anche i social media presenteranno la prima: l’hashtag #primascala è tra i trend più seguiti. Il Teatro alla Scala si colloca tra le istituzioni culturali italiane più seguite sui social, grazie ai suoi 420.513 follower su Facebook, 293.876 su Instagram e 308.402 su Twitter.

Per accedere al teatro sarà obbligatorio il super green pass. Come richiesto dal Quirinale, il pubblico dovrà prendere posto in sala entro le ore 17.30. Cancellata la tradizionale cena di gala a causa della pandemia di Covid.

LEGGI ANCHE: Prima Scala: no al maxischermo in Galleria